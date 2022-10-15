Haberler TFF 1.Lig Başaracağız

Başaracağız

Uzun vadeli hedeflerinden bahseden Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen, “İzmir’den 2-3 kulübün Süper Lig’e çıkması güzel olacak. 5 yıl sonra başardığımızı göreceğiz” dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 06:50
Başaracağız

Göztepe Kulübü Başkanı Rasmus Ankersen önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'de yatırım yapmalarının sebeplerinden birinin de İzmir ve Türk futboluna katkı sağlamak olduğunu söyleyen Danimarkalı iş insanı, uzun vadeli projelerinin olduğunu dile getirdi. Yolun başında olduklarını vurgulayan Ankersen, "Bu görev için çok heyecanlıyım. Umarım İzmir'den 2 ya da 3 kulübü Süper Lig'e kazandırmak güzel olacaktır. 5 yıl sonra tekrar oturduğumuzda başardığımızı göreceğiz" dedi.

ALTYAPIDA GERİ SAYIM

Ankersen, kuracakları altyapı sistemiyle 2030'da Göztepe'den birkaç futbolcunun A Milli Takım'da mücadele etmesini hedeflediklerini ifade etti. Futbol takımlarının performansından memnun olmadığını belirterek, "Ligde konumumuz iyi değil ama bu bizde telaş yaratmadı. Zamanla daha iyi olacağımıza inanıyorum" sözlerini sarf etti. Eski başkan Mehmet Sepil ise Torbalı'daki altyapı tesisinin yapımını başlatacaklarını ve ilk etapta 4 saha ile oyuncuların kalacağı bir yer inşa edileceğini dile getirdi.

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