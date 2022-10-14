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Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen'den Süper Lig açıklaması

TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin yeni başkanı Rasmus Ankersen, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ankersen yaptığı konuşmada, “Tekrardan İzmir’den 2 ya da 3 kulübü Süper Lig’e kazandırmak güzel olacaktır” ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 12:42
Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen'den Süper Lig açıklaması

Basın mensuplarıyla buluşan Göztepe Kulübü Başkanı Rasmus Ankersen, "Tekrardan İzmir'den 2 ya da 3 kulübü Süper Lig'e kazandırmak güzel olacaktır" dedi.

İzmir Spor Kulüpler Birliği Vakfı'nın (İZVAK) organizasyonunda İzmir Ticaret Odası'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Göztepe'nin yeni başkanı Rasmus Ankersen, Türkiye'de yatırım yapmalarının sebeplerinden birinin de İzmir ve Türk futboluna katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Ankersen, uzun vadeli projelerinin olduğunu belirterek, "Tabii ki de ilk yıl çok büyük bir öğrenme ve tecrübe olacak bizim adımıza. Hala daha yolun başındayız. Başta Mehmet Sepil olmak üzere buradaki herkesin katkısıyla beraber aslında bu işi başaracağız ve istediğimiz noktaya ulaşacağız. Çok heyecanlıyım burada bulunmaktan. Tekrardan İzmir'den 2 ya da 3 kulübü Süper Lig'e kazandırmak güzel olacaktır. 5 yıl sonra burada tekrar oturduğumuzda bunu başardığımızı göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Seçme şansı olsa bu sezon Süper Lig'e yükselmek isteyeceklerini aktaran Ankersen, "Benim buradaki ana amacım bir başarı oluşturmak. Amacımız önce altyapıyı oluşturmak ve buradaki basamakları çıkarak amacımıza ulaşmak" diye konuştu.

Ankersen, kuracakları altyapı sistemiyle 2030'da Göztepe'den birkaç futbolcunun A Milli Takım'da mücadele etmesini hedeflediklerini, futbol takımlarının performansından memnun olmadığını aktararak, "Ligde konumumuz iyi değil ama bu bizde telaş yaratmadı. Zamanla daha iyi olacağımıza inanıyorum" cümlelerine yer verdi.

Göztepe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sepil ise Torbalı'da yapmayı düşündükleri altyapı tesisinin ilk etabını başlatma kararını aldıklarını dile getirerek, "İlk etapta 4 saha ve futbolcuların kalabileceği bir yer inşa edeceğiz" dedi.

Göztepe'nin , Spor Toto 1. Lig'de olmasına ve ligdeki konumuna rağmen maç başına ortalama taraftar sayısının 10 bin civarında olduğunu ifade eden Sepil, bu ortalama ile Süper Lig'deki birçok takımı bile geride bıraktıklarını sözlerine ekledi.

İZVAK Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erten de İzmir'de hiçbir şehirde olmayan bir birlikteliğin bulunduğunu vurgulayarak, "Bunu daha çok geliştirmek için çaba harcıyoruz ve harcayacağız. Aynı şehirdeki kulüplerimizle bir olup güçlü bir İzmir oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.

Toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya, Altay Kulübü Başkanı Ayhan Dündar, Altınordu A Takım İdari Direktörü Barış Ertosun, Ekmas Sportif Faaliyetler CEO'su Barış Orhunbilge, Menemen FK Başkanı Bahri Ekmekçioğlu ve TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş da katıldı.

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