Sakaryaspor 3-1 Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Sakaryaspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.
Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri Kassongo (2) ve Ümit Kurt kaydetti. Yeni Malatyaspor'un tek golü Nshimirimana'dan geldi.
MALATYASPOR 10 KİŞİ KALDI!
Yeni Malatyaspor'da Rahman Buğra Çağıran, 69. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
3-1'lik skorla ligde 4. galibiyetini alan Sakaryaspor, puanını 12'ye yükselterek 2. sıraya yerleşti. Ligde galibiyeti olmayan Yeni Malatyaspor ise 3 puanla 17. sırada konumlandı.
Gelecek hafta Sakaryaspor deplasmanda Bodrumspor'la karşılaşacak. Yeni Malatyaspor ise Erzurumspor FK'yı konuk edecek.