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Sakaryaspor 3-1 Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Sakaryaspor ile Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında kozlarını paylaştı. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 3-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri  Kassongo (2) ve Ümit Kurt kaydetti. Yeni Malatyaspor'un tek golü Nshimirimana'dan geldi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2022 Cumartesi 18:21
Sakaryaspor 3-1 Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Sakaryaspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.

Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri Kassongo (2) ve Ümit Kurt kaydetti. Yeni Malatyaspor'un tek golü Nshimirimana'dan geldi.

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Yeni Malatyaspor'da Rahman Buğra Çağıran, 69. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

3-1'lik skorla ligde 4. galibiyetini alan Sakaryaspor, puanını 12'ye yükselterek 2. sıraya yerleşti. Ligde galibiyeti olmayan Yeni Malatyaspor ise 3 puanla 17. sırada konumlandı.

Gelecek hafta Sakaryaspor deplasmanda Bodrumspor'la karşılaşacak. Yeni Malatyaspor ise Erzurumspor FK'yı konuk edecek.

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