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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin görevi bıraktığını açıkladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin şoku yaşanıyor. Kırmızı siyahlıların teknik direktörü görevi bıraktığını sosyal medya hesabından duyurdu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 16:27 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 16:39
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin görevi bıraktığını açıkladı

Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında Gençlerbirliği, Tuzlaspor'a 2-1 mağlup oldu. Ankara ekibinin teknik direktörü Metin Diyadin bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile görevinden ayrıldığını duyurdu. Diyadın, yaptığı paylaşımda, "14 ay önce ilk günkü heyecanımla yeniden adımımı attığım kulübümden bugün itibarıyla ayrılıyorum. Bu süreçte 9 ay transfer yasağı 3'de kongre yaşadım. Hayatım boyunca hiç bahaneler üretmedim, hep çalıştım ve alnımım terinin izinden gittim. Ancak yalnızlık bu hayatta bir insanın yaşayacağı en zor süreçtir, ben de bu sürece bu kadar dayanabildim. Bu ülkenin en büyük kulüplerinden birinde de forma giyme onurunu, gururunu yaşasamda ben Gençlerbirliğili Metin Diyadin olarak geldim ve öyle de kalacağım. Saygılarımla" ifadelerine yer verdi.

Kırmızı siyahlı ekiple 43 maçta görev yapan 54 yaşındaki Diyadin, 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 19 mağlubiyet alırken, 56 puan topladı. Gençlerbirliği 5 hafta sonunda topladığı 5 puanla 12'nci sırada yer alıyor.

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