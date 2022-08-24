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Manisa FK Yannick Stark'ı transfer ettiğini açıkladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinde Manisa FK transferlerine devam ediyor. Ege temsilcisi Alman orta saha oyuncusu Yannick Stark’ı renklerine bağladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 22:33
Manisa FK Yannick Stark'ı transfer ettiğini açıkladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki futbolcuyla Fikri Bayrıl Tesisleri'nde 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yannick Stark, transferi öncesi eski takım arkadaşı Serdar Dursun ve Edgar Prib'den siyah beyazlı ekiple ilgili bilgi aldığını belirterek, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Hepsi bana çok olumlu yönde bilgiler verdi. Türk kültürüyle ilgili de yeni şeyler öğrenmek istiyorum. En kısa sürede sahaya çıkmak, oynamak ve takım arkadaşlarımla birlikte başarılar yakalamak istiyorum." dedi.

Kulüp başkan vekili Engin Anlı da Stark'ın transferine yoğun emek harcadıklarını vurgulayarak, "Yannick Stark'ın transferi kolay olmadı. Yaklaşık bir buçuk aydır bu transferle ilgili çalışıyoruz. Biz bu sezon transfer planlamamızı yaparken atletik ve dinamik bir takım yaratma hedefiyle yola çıktık. Bu doğrultuda transferler yaptık. Yannick Stark'ın bu anlamda takımın çok önemli bir parçası olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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