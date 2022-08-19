Haberler TFF 1.Lig 2’nci hafta start alıyor

2’nci hafta start alıyor

Spor Toto 1. Lig'de 2. hafta bugün yapılacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında Boluspor, Bolu Atatürk Stadı'nda Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 06:50
2’nci hafta start alıyor

Müsabakada ilk düdük saat 21.00'de çalacak. Boluspor ilk maçta Manisa FK'yı tek golle geçerken; G.Birliği, Altınordu'yla berabere kaldı.


DENİZLİ DESTEK İSTEDİ
Denizlispor'da başkan Mehmet Uz, Çaykur Rizespor ile yapacakları ilk iç saha maçında, taraftarlardan takıma verdikleri desteği sürdürmelerini beklediklerini bildirdi.


ALTAY'A ÇİFTE MÜJDE
Samsunspor'a 2-0 mağlup olan Altay, pazar günü deplasmanda oynayacağı Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı. Takıma dönen Marco Paixao ve Mohammed Naderi de idmanlara çıkıyor.


KOCAELİSPOR HAZARHAN'LA İMZAYI ATTI
Kocaelispor, Şile Yıldızspor'dan Hazarhan Karaca'yı renklerine bağladı. Her iki kanatta da oynayabilen 22 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon 34 maçta 3 gole katkı sağladı. Öte yandan Berat Kartal Gümüşhane'ye, Denizalp Özdemir ise Derince'ye kiralandı.

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