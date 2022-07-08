Rize'de transfer fırtınası devam ediyor

Geçtiğimiz sezon Sivasspor ile 12 karşılaşmada forma giyen Koray, 1 asist yapmayı başardı. 2013 ve 2018'de iki farklı dönemde Çaykur Rizespor'da oynayan tecrübeli oyuncu, 122 maçta 6 asist yapmıştı. Öte yandan son olarak Sefa Yılmaz'ı kadrosuna katan Çaykur Rizespor, iki oyuncuyla daha görüşmelerde son aşamaya geldi.

SON GÖRÜŞMELER YAPILIYOR

Mavi-yeşillliler, Kocaelispor forması giyen sol kanat Benhur Keser ve Antalyaspor forması giyen stoper Bahadır Öztürk'le görüşmelerde son aşamaya geldi. Sol kanatta görev yapan 25 yaşındaki Benhur'un 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Kocaelispor'la temasların sıklaştığı öğrenilirken; 26 yaşındaki stoper Bahadır için Antalyaspor'a kiralama teklifi sunulduğu bildirildi. İki oyuncunun da kısa sürede Çaykur Rizespor'a imza atması bekleniyor. Karadeniz ekibi ayrıca Kerem Kalafat ve Sefa Yılmaz'ı almıştı.Karadeniz ekibi, eski oyuncusu Koray Altınay'ı transfer etti. 30 yaşındaki sağ bek, 2 yıllık sözleşme imzaladı... Kocaeli'den Benhur Keser ve Antalya'dan Bahadır Öztürk de bitiyor