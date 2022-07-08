Haberler TFF 1.Lig Rize'de transfer fırtınası devam ediyor

Rize'de transfer fırtınası devam ediyor

Transferde atağa kalkan Çaykur Rizespor, eski oyuncusu Koray Altınay'la anlaşma sağladı. 30 yaşındaki sağ bek, 2 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 06:50
Rize'de transfer fırtınası devam ediyor

Geçtiğimiz sezon Sivasspor ile 12 karşılaşmada forma giyen Koray, 1 asist yapmayı başardı. 2013 ve 2018'de iki farklı dönemde Çaykur Rizespor'da oynayan tecrübeli oyuncu, 122 maçta 6 asist yapmıştı. Öte yandan son olarak Sefa Yılmaz'ı kadrosuna katan Çaykur Rizespor, iki oyuncuyla daha görüşmelerde son aşamaya geldi.

SON GÖRÜŞMELER YAPILIYOR
Mavi-yeşillliler, Kocaelispor forması giyen sol kanat Benhur Keser ve Antalyaspor forması giyen stoper Bahadır Öztürk'le görüşmelerde son aşamaya geldi. Sol kanatta görev yapan 25 yaşındaki Benhur'un 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Kocaelispor'la temasların sıklaştığı öğrenilirken; 26 yaşındaki stoper Bahadır için Antalyaspor'a kiralama teklifi sunulduğu bildirildi. İki oyuncunun da kısa sürede Çaykur Rizespor'a imza atması bekleniyor. Karadeniz ekibi ayrıca Kerem Kalafat ve Sefa Yılmaz'ı almıştı.Karadeniz ekibi, eski oyuncusu Koray Altınay'ı transfer etti. 30 yaşındaki sağ bek, 2 yıllık sözleşme imzaladı... Kocaeli'den Benhur Keser ve Antalya'dan Bahadır Öztürk de bitiyor

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