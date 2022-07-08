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Göztepe Berkin Özgür ve Yunus Emre Gedik'i renklerine bağladı

Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig'de mücadele verecek Göztepe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Ege temsilcisi yeni kuracağı takım ile Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılı ekip yerli transfer harekatına devam ediyor. İşte transfer gelişmesi...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 10:33 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 10:33
Göztepe Berkin Özgür ve Yunus Emre Gedik'i renklerine bağladı

Sarı-kırmızılılar Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'in 18 yaşındaki milli kalecisi Berkin Özgür ve 2'nci Lig temsilcisi 1461 Trabzon'un sol beki Yunus Emre Gedik'in transferi için anlaşma sağladı. Başakşehir'in U19 Takımı'nda forma giyen Berkin'in en kısa zamanda İzmir'e gelip sarı-kırmızılı ekiple sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Ayrıca Yunus Emre''in transferinde de bir pürüz kalmadığı ve futbolcunun Göztepe bünyesine dahil olacağı kaydedildi.

Başakşehir altyapısından yetişen Berkin Özgür, geçen sezon U19 takımında 10 maça çıktı. Yunus Emre ise Trabzon temsilcisinde Play-Off'lar dahil 27 karşılaşmada görev aldı. Göztepe'de affedilen ancak taraftarın sert tepki gösterdiği kaleci İrfancan Eğribayat için şu anlık bir teklif gelmediği, 23 yaşındaki kalecinin bir süre daha takımla çalışmalarda yer alacağı öğrenildi.

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