Sefa Yılmaz Rizespor'da

Süper Lig'den düşen Çaykur Rizespor, teknik direktör Bülent Korkmaz'ın Spor Toto 1. Lig'de başarılı olmak için ısrarlı transfer taleplerine sonunda karşılık verdi. Atmacalar, Sivasspor'dan kanat-forvet Sefa Yılmaz'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yeşil-mavililerden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Sefa Yılmaz'ın transferi için Sivasspor ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Almanya'nın Wolfsburg takımı altyapısında yetişen Sefa Yılmaz, Türkiye'de Kayserispor, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, Gaziantepspor, Boluspor, Altınordu ve Gençlerbirliği formaları da giydi.