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SPOR TOTO 1. LİG HABERLERİ | Cengiz Alp Köseer, Eyüpspor'da!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da transfer çalışmaları sürüyor. İstanbul ekibi son olarak Eskişehirspor'un 19 yaşındaki file bekçisi Cengiz Alp Köseer'i kadrosuna kattı. Eskişehirspor transferle ilgili açıklama yayınladı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 23:10
SPOR TOTO 1. LİG HABERLERİ | Cengiz Alp Köseer, Eyüpspor'da!

Eskişehirspor'un 19 yaşındaki kalecisi Cengiz Alp Köseer, Eyüpspor'a transfer oldu.

Eskişehirspor'un altyapısından yetişen 19 yaşındaki Cengiz Alp Köseer, 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'a transfer oldu. Sözleşmesini en son 1 Şubat 2021 tarihinde uzatan başarılı eldivene, Eskişehirspor sosyal medya hesaplarından teşekkür etti. Cengiz Alp Köseer'in, Eskişehirspor altyapısından yetiştiğinin ve transferi ile kulübe para kazandırdığının vurgulandığı mesaj şöyle:

"Altyapımızdan yetişen, transferiyle kulübümüze kazanç sağlayan, yükselen performansıyla bizi gururlandıran kalecimiz Cengiz Alp Köseer takımımızdan ayrılmış bulunmaktadır. Oyuncumuza kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."

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