Haberler TFF 1.Lig Bülent Korkmaz: Rizespor'un layık olduğu yer Süper Lig

Bülent Korkmaz: Rizespor'un layık olduğu yer Süper Lig

Yeni sezonun hazırlıklarına bugün itibarıyla başlayan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, antrenman öncesinde yaptığı açıklamada, "Rizespor'un layık olduğu yer Süper Lig. Bizim amacımız da bu” dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 19:57
Bülent Korkmaz: Rizespor'un layık olduğu yer Süper Lig

Geçtiğimiz sezon düşme potasından hiç çıkamadan küme düşen Çaykur Rizespor, 1 Temmuz'da girecekleri kamp öncesi yaptıkları antrenman Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleşti.

Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Korkmaz, "Geçen sezon yapılan yanlışları, hataları tekrarlamamak adına biz bu seni sezon başını planladık, programladık. Benim acizane fikrim niye kongreler haziran sonunda oluyor, anlayabilmiş değilim. Geçen yıl Tahir Başkan'ın başına geldi bu yıl yeni başkanın başına geliyor, mayıs sonunda olsa herkes işini ve organizasyonu daha rahat yapar. Kongre haziran sonunda olunca o planlamayı ve organizasyonu başkanlar yapamıyor ve ister istemez, bazı şeyler geç kalıyor. Geçen yıl yapılan yanlışlar planlamalar antrenman olsun taktik, transfer, alternatif oyuncular olsun bunları tekrarlamamak adına biz lig bitmeden 2 hafta önce her şeyi planladık, programladık. Mevkisine, oyuncusuna kadar ama bu kongre sürecinden dolayı bu oluşamadı. Dün de bugün oyuncularla ve mevkilerle ilgili toplantımızı yaptık. Verdiğimiz rapor doğrultusunda bugünden itibaren girişimlerde bulunacaklar. İnşallah en kısa zaman içerisinde bu transferler hallolacak. 1 Temmuz'a kadar buradayız. Sonra Erzurum'a kampa gideceğiz. Umarım o bir haftalık süreçte transferler yetişir. O zaman her şey daha rahat ve daha iyi olur. Her mevki için oyuncu verdik, yerli oyuncular üzerinde daha fazla duruyoruz. 5 tane yabancı oyuncumuz var o yüzden yerli oyuncuya yöneldik" dedi.

Yeni yönetim ile görüşerek sezonun planlamalarını yaptıklarını kaydeden Korkmaz, "Yeni başkan İbrahim Turgut ile güzel bir görüşme yaptık. Rizespor'un layık olduğu yer Süper Lig. Bizim amacımız da bu. Tekrar buraya çıkmak için hazırlıklarımızı planlamalarımızı yaptık İnşallah transferleri bir an önce yetiştirecekler" ifadelerini kullandı.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk gelir gelmez biletlerini kesti! Galatasaray’da tam 4 ayrılık birden…
Şişli’de film gibi olay: Rehin alınan genç kadınını PÖH'ler kurtardı! Taciz iddiası...
G.Saray'a Balde'den kötü haber!
Kartal'a transferde İtalyan rakip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Spor Toto 1. Lig'den haberler
Burak Manisa’da
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
GÜNEŞ YANIĞINA NE İYİ GELİR?
RESESYON NEDİR? | Resesyon olursa ne olur? Küresel resesyon nasıl olur, ne anlama gelir?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'ye Nicolas de la Cruz'dan kötü haber! Fenerbahçe'ye Nicolas de la Cruz'dan kötü haber! 20:14
Hatayspor'a Beşiktaş'tan genç golcü Hatayspor'a Beşiktaş'tan genç golcü 20:00
Fenerbahçe'de 3 isimle yollar ayrıldı! Fenerbahçe'de 3 isimle yollar ayrıldı! 19:57
"Rizespor'un layık olduğu yer Süper Lig" "Rizespor'un layık olduğu yer Süper Lig" 19:53
Medipol Başakşehir topbaşı yaptı Medipol Başakşehir topbaşı yaptı 19:51
Belözoğlu'dan Okan Buruk sözleri! "Hak ettiği..." Belözoğlu'dan Okan Buruk sözleri! "Hak ettiği..." 19:39
Daha Eski
Cengiz'den Milli Takım açıklaması: Umarım B Ligi'ne bir an önce çıkarız Cengiz'den Milli Takım açıklaması: Umarım B Ligi'ne bir an önce çıkarız 19:12
Beşiktaş Gedson'u 19.03'te açıkladı! Beşiktaş Gedson'u 19.03'te açıkladı! 19:05
G.Saray'a Balde'den kötü haber! G.Saray'a Balde'den kötü haber! 18:59
Ravil Tagir resmen Westerlo'da! Ravil Tagir resmen Westerlo'da! 18:37
Yıldız futbolcu 29 yaşında emekli oldu! Yıldız futbolcu 29 yaşında emekli oldu! 18:33
Kartal'a transferde İtalyan rakip! Kartal'a transferde İtalyan rakip! 18:28