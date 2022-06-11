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Samsun'dan çifte bomba

Gelecek sezon Süper Lig'e yükselmek isteyen Samsunspor, transferde kolları sıvadı. Teknik direktörlük koltuğuna Bayram Bektaş'ı getiren kırmızı- beyazlılar, yerli transferinde iki önemli isimle anlaşma sağladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 06:50
Samsun'dan çifte bomba

Gelecek sezon Süper Lig'e yükselmek isteyen Samsunspor, transferde kolları sıvadı. Teknik direktörlük koltuğuna Bayram Bektaş'ı getiren kırmızı- beyazlılar, yerli transferinde iki önemli isimle anlaşma sağladı. Karadeniz ekibi, ilk olarak uzun süredir peşinden koştuğu Celil Yüksel transferinde mutlu sona ulaştı. Adanaspor forması giyen 22 yaşındaki orta saha için son kez masaya oturan Başkan Yüksel Yıldırım, turuncu- beyazlı yönetimi ikna ederek transfere noktayı koydu

TUZLASPOR: SÖZLEŞMESİ VAR!
Samsunspor'un transferdeki ikinci yerli bombası ise Tuzlaspor'dan Ahmet Yazar oldu. Karadeniz ekibi, 33 maçta 10 gol ve 3 asistle oynayan 27 yaşındaki sol kanatla anlaşmaya vardı. Fakat Tuzlaspor yaptığı açıklamada, Ahmet'in 1 yıl daha sözleşmesi olduğunu ve başka kulübe imza atamayacağını vurguladı. Aksi halde oyuncu ve Samsunspor kulübü için hukuki sürecin başlatılacağı ifade edildi

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