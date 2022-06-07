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Sakaryaspor Hakan Yavuz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor, orta saha oyuncusu Hakan Yavuz ile anlaştı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak 1461 Trabzon FK forması giyen Hakan Yavuz ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Hakan" ifadesine yer verildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 18:15
Sakaryaspor Hakan Yavuz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Sakaryaspor, 1461 Trabzon FK forması giyen Hakan Yavuz ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede son olarak Sakaryaspor, 1461 Trabzon FK forması giyen Hakan Yavuz ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Yeşil-siyahlı takım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son olarak 1461 Trabzon FK forması giyen Hakan Yavuz ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Hakan" ifadelerine yer verildi.

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