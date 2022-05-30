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Sakarya’da başkan yeniden Genç!

Sakaryaspor'da seçime tek listeyle giren Cumhur Genç, yeniden başkanlığa seçildi. Yeni sezonun hazırlıklara başladıklarını aktaran Genç, "Bu seneki hedefimiz, play-off hattında kalacak bir takım kurmak. Zaten Sakaryaspor play-off hattında gezdiği sürece şampiyonluğun en büyük adayı olur" ifadelerini kullandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
Sakarya’da başkan yeniden Genç!
Sakaryaspor'da seçime tek listeyle giren Cumhur Genç, yeniden başkanlığa seçildi. Yeni sezonun hazırlıklara başladıklarını aktaran Genç, "Bu seneki hedefimiz, play-off hattında kalacak bir takım kurmak. Zaten Sakaryaspor play-off hattında gezdiği sürece şampiyonluğun en büyük adayı olur" ifadelerini kullandı.
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