Sakarya’da başkan yeniden Genç!

Sakaryaspor'da seçime tek listeyle giren Cumhur Genç, yeniden başkanlığa seçildi. Yeni sezonun hazırlıklara başladıklarını aktaran Genç, "Bu seneki hedefimiz, play-off hattında kalacak bir takım kurmak. Zaten Sakaryaspor play-off hattında gezdiği sürece şampiyonluğun en büyük adayı olur" ifadelerini kullandı.
Sakaryaspor'daseçime tek listeyle giren Cumhur Genç, yeniden başkanlığa seçildi. Yeni sezonun hazırlıklara başladıklarını aktaran Genç, "Bu seneki hedefimiz, play-off hattında kalacak bir takım kurmak. Zaten Sakaryaspor play-off hattında gezdiği sürece şampiyonluğun en büyük adayı olur" ifadelerini kullandı.