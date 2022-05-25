Eyüpspor - Bandırmaspor maçı CANLI izle! Eyüp Bandırma maçı canlı anlatım

Spor Toto 1. Lig'de Eyüpspor play-off ilk maçında sahasında Bandırmaspor'u konuk ediyor. Eyüpspor - Bandırmaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
EYÜPSPOR - BANDIRMASPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Eyüpspor: Eyüpspor: Çağlar, Mezague, Yalçın, Cenk Ahmet, Bülent, Taşkın, Timur, Thill, Sekidika, Pa Dibba, Gerson Rodrigues
Bandırmaspor: Gökhan, Okan, Alpay, Lokman, Caner, Mulumba, Landel, Mehmet, Kerim, Keny, Osmajic
EYÜPSPOR - BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Eyüpspor - Bandırmaspor maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.