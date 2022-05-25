Haberler TFF 1.Lig Eyüpspor - Bandırmaspor maçı CANLI izle! Eyüp Bandırma maçı canlı anlatım

Eyüpspor - Bandırmaspor maçı CANLI izle! Eyüp Bandırma maçı canlı anlatım

Eyüpspor ile Bandırmaspor, Spor Toto 1. Lig play off yarı final ilk maçında kozlarını paylaşıyor. Süper Lig'e çıkmayı amaçlayan iki takım da sahadan avantajlı bir skorla ayrılmak istiyor. Eyüp Stadyumu'nda oynanan kritik müsabakada hakem Erkan Özdamar düdük çalıyor. Zorlu karşılaşmanın CANLI anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 20:54
Eyüpspor - Bandırmaspor maçı CANLI izle! Eyüp Bandırma maçı canlı anlatım

Spor Toto 1. Lig'de Eyüpspor play-off ilk maçında sahasında Bandırmaspor'u konuk ediyor. Eyüpspor - Bandırmaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...


EYÜPSPOR - BANDIRMASPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Eyüpspor: Eyüpspor: Çağlar, Mezague, Yalçın, Cenk Ahmet, Bülent, Taşkın, Timur, Thill, Sekidika, Pa Dibba, Gerson Rodrigues

Bandırmaspor: Gökhan, Okan, Alpay, Lokman, Caner, Mulumba, Landel, Mehmet, Kerim, Keny, Osmajic

EYÜPSPOR - BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Eyüpspor - Bandırmaspor maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

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