Hayat öpücüğü

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Bursaspor, şampiyonluğa uzanan Ümraniyespor'u son dakika golüyle devirdi. 24'te Capan'ın golüyle öne geçen yeşil-beyazlılar, 42'de Hasic'e yakalandı: 1-1. 59'da Camara'nın golüyle Ümraniyespor 2-1 öne geçti.
KRİTİK GALİBİYET
61. dakikada Enver Cenk'in golüyle eşitliği sağlayan Bursaspor, 90+5'te Uğur Kaan'ın golüyle son anda kritik bir zafer kazandı. 3-2'lik galibiyetle puanını 41'e yükselten yeşil-beyazlılar, bitime 2 hafta kala umutlarını sürdürdü.