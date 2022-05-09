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Hayat öpücüğü

Timsah, şampiyon Ümraniye karşısında Capan, Enver ve Uğur’la güldü. 41 puana yükselerek lige tutunma umutlarını sürdürdü.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
Hayat öpücüğü

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Bursaspor, şampiyonluğa uzanan Ümraniyespor'u son dakika golüyle devirdi. 24'te Capan'ın golüyle öne geçen yeşil-beyazlılar, 42'de Hasic'e yakalandı: 1-1. 59'da Camara'nın golüyle Ümraniyespor 2-1 öne geçti.

KRİTİK GALİBİYET
61. dakikada Enver Cenk'in golüyle eşitliği sağlayan Bursaspor, 90+5'te Uğur Kaan'ın golüyle son anda kritik bir zafer kazandı. 3-2'lik galibiyetle puanını 41'e yükselten yeşil-beyazlılar, bitime 2 hafta kala umutlarını sürdürdü.

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