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Eyüpspor’da İbrahim Üzülmez dönemi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da teknik direktörlük görevine İbrahim Üzülmez getirildi. Eyüpspor Kulübü Başkan Vekili Fatih Kulaksız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İbrahim Üzülmez ile 1,5 yıllık prensip anlaşmasına vardıklarını bildirdi

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 00:05
Eyüpspor’da İbrahim Üzülmez dönemi

Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile 1 buçuk yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Eyüpspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun görevden ayrılmasının ardından yeni teknik direktör belli oldu. Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamada teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile prensip anlaşmasına vardıklarını belirtti. As başkan Fatih Kulaksız'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Teknik direktör İbrahim ÜZÜLMEZ ile 1.5 yıllık olarak prensipte anlaşma sağladık. Resmi imzalar yarın 14.00'te. Her iki taraf içinde hayırlı olsun."

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