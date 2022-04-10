Lider pes etmedi!

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında lider Ankaragücü, en yakın takipçisi Ümraniyespor'la 2-2 berabere kaldı. İstanbul'daki mücadeleye hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 10. dakikada öne geçti. Owusu'nun pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Aatif'in sert şutunda top ağlara gitti: 0-1. 32'de savunma arkasına atılan topa hareketlenen Bammou, meşin yuvarlakla buluştu. Akın'dan sıyrılarak yaptığı vuruşta eşitliği sağladı: 1-1.

OWUSU ATILDI

Ankaragücü'nde 43'te ikinci sarıdan kırmızı kart gören Owusu, takımını 10 kişi bıraktı. 54'te Onur'un düşürülmesi sonrası kazanılan penaltıyı gole çeviren Mrsic, Ümraniyespor'u öne geçirdi: 2-1. Pes etmeyen Ankaragücü, 83'te Yasin Güreler'in ceza sahası içinde gelişine yaptığı vuruşla beraberliği kurtardı: 2-2. Son 3 maçta 7 puan kaybeden başkent ekibi, 60 puanla zirvedeki yerini korudu. Fırsat tepen 57 puanlı Ümraniyespor ise takibi sürdürdü.

YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ

Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Altındağ, Süper Lig'e yükselme hedefinde emin adımlarla ilerlediklerini kaydetti. Altındağ, "Tek hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. 10 kişi kalmamıza rağmen oyuncularımız mücadeleyi bırakmadı. Yolumuza devam edeceğiz" dedi.

HİKAYESİ BU DEĞİLDİ!

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Belki liderden alınan 1 puan kötü gözükmeyebilir ama maçın hikayesine baktığımızda sonuç beni mutlu etmedi. 6 haftada yarışı ilk 2'de bitirmek adına elimizden geleni yapacağız. Rakibimize başarılar diliyorum" dedi.