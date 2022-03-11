Kocaelispor 10’da 10 istiyor!

G.Birliği deplasmanında ter dökecek Körfez ekibinde Başkan Engin Koyun, kalan 10 maçın tamamında parolalarının galibiyet olduğunu vurgulayarak, "Kalan 10 maçımızın 10'una da galibiyet parolasıyla çıkacağız. Teknik heyetimize, futbol takımımıza inanıyorum ve güveniyorum. Bundan sonra Kocaelispor asla ve asla kaybetmeyecek. Takım, kolej havasında. Şehirde müthiş bir kenetlenme var. Bu maçla seri başlayacak. Son hafta, arzu ettiğimiz yerde ligi tamamlayacağımıza inanıyorum" diye iddialı konuştu.