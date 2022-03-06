Lider çok rahat

Spor Toto 1. Lig'de lider Ankaragücü, takipçilerinden Bandırmaspor'u tek golle geçerek koltuğu sağlama aldı: 1-0. Sarı-laicivertliler, ilk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın 59. dakikasında Ghayas Zahid'in attığı golle galibiyete uzandı. En yakın takipçisi Ümraniyespor'a 6 puan fark yapan Ankaragücü, 28. haftayı da 58 puanla lider olarak kapatmayı garantiledi.

BANDIRMA ÜZÜLDÜ

46 puanla Ankara'ya gelen üçüncü sıradaki Bandırmaspor, başkent deplasmanından eli boş dönünce ilk ikiye girme yolunda ağır bir yara aldı. Süper Lig iddiasını play-off'a bırakan Bandırmaspor, gelecek hafta sahasında Tuzlaspor'u ağırlayacak. Zirvede iyice rahatlayan Ankaragücü ise, gelecek hafta pazar günü Manisa Futbol Kulübü ile deplasmanda karşılaşacak.

DALCI: 3 PUAN GÜZEL

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, bu galibeyetin kendilerini iyice rahatlattığını belirterek, "Şimdi gelecek haftalara daha iyimser bakıyoruz. Amacımız koltuğu kaptırmadan Süper Lig hedefimize ulaşmaktır" şeklinde konuştu.