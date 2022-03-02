Kritik viraj

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Bandırmaspor mücadelesi öncesinde iddialı açıklamalar yaptı. Rakibin çıkışta olan bir takım olduğunu hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Her maçın hedefi belli. Çetin bir maç olacak. Erzurumspor maçını kazandıktan sonra Bandırmaspor maçının önemi arttı. Maçı kazanmak adına elimizden gelen her şeyi yapacağız. Evimizde kazanırsak da şampiyonluk ihtimalimiz yüzde 80'e kadar yükselecek" ifadelerini kullandı.

KREDİMİZ VAR

Taraftarları Bandırmaspor maçına davet eden Mustafa Dalcı, şunları söyledi: "Bandırmaspor maçının ayrı bir önemi var. Taraftarımız da artık bunun farkında. Ciddi bir kredimiz var. Bandırmaspor maçı şampiyonluk yolunda önemli bir engel. Taraftarımızın takımımızı sonuna kadar desteklediğini görmeyi, o gücü arkamızda hissetmeyi isteriz. Bu maçta stadı doldurmaya davet ediyorum.

AATIF MÜJDESİ

Sakatlıkları bulunan Eren ve Aatif hakkında da bilgi veren Mustafa Dalcı, "Eren'in 1-2 haftası daha var gibi duruyor. Aatif belki kısa sürede takımla idmanlara başlayabilecek" sözlerini sarf etti.