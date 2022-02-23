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Hamza Hamzaoğlu Eyüpspor ile anlaşmaya vardı

Son olarak Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörlüğünü üstlenen Hamza Hamzaoğlu'nun yeni takımı belli oldu. Tecrübeli teknik direktör, Eyüpspor ile anlaştı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2022 Çarşamba 13:16
Hamza Hamzaoğlu Eyüpspor ile anlaşmaya vardı

Eyüpspor, teknik direktörlük görevine Hamza Hamzaoğlu'nu getirdi.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Eyüpspor, Zafer Turan ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktörünü buldu. Çaykur Rizespor ile vedalaşan Hamzaoğlu, Eyüpspor'un yeni teknik direktörü oldu.

12 YIL SONRA YENİDEN EYÜP'TE
Hamzaoğlu bu anlaşmayla birlikte, 10 yıl sonra 1'inci Lig'e, 12 yıl sonra ise Eyüpspor'a dönmüş oldu.

Deneyimli çalıştırıcı, son olarak 2011-2012 sezonunda Akhisarspor ile 1'inci Lig'de mücadele etmiş ve o sezon takımını Süper Lig'e yükseltmişti.
Hamza Hamzaoğlu, 2009-2010 sezonunda ise Eyüpspor'un 2'nci Lig'de mücadele ettiği sırada İstanbul ekibinde bir sezon görev almıştı.

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