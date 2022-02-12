Adanaspor-Denizlispor: 0-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de heyecan 24. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 24. hafta karşılaşmasında Adanaspor evinde Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı skorla golsüz sona erdi.

Bu skorla Adanaspor puanını 33'e, Denizlispor ise 21'e yükseltti.

Adanaspor 25. hafta mücadelesinde Ümraniyespor'un konuğu olacak, Denizlispor ise sahasında Altınordu'yu konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada Bruns'un kullandığı serbest vuruşta arka direğe doğru gelen topu Denizlispor kalecisi Adam oyun alanı içine yumrukladı.

20. dakikada Adanaspor'da Bruns, rakip yarı alanın ortalarında kazandığı topu sol çaprazdan içeri doğru taşıdı. Ceza alanına girerken çektiği şut auta çıktı.

25. dakikada Denizlispor'un orta alanda kazandığı top sonrası çok adamla girdiği atakta Mayi sol çaprazdan içeri girip yaptığı orta kaleci Goran'da kaldı.

49. dakikada Adanaspor'un Bruns'la sol taraftan kullandığı kornerde kale alanı içinde Ulaş'ın yaptığı kafa vuruşu direkten döndü.

56. dakikada Adanaspor'da Celil'in ceza alanına doldurduğu topu Bruns kafayla indirdi. Kale alanı önündeki Tetteh'ten önce Muhammet Özkal kritik bir müdahale ile topu kornere gönderdi.

71. dakikada Denizlispor'un Gökhan ile sol kanattan kullandığı serbest vuruşta arka tarafa doğru açılan topa Leo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak Goran'da kaldı.

90. dakikada Adanaspor'da sol taraftan gelen ortayı plase ile kaleye bırakmak isteyen Fıratcan'ın topunu kaleci Adam çıkardı.