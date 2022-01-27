SPOR HABERİ - Bursaspor İkinci Başkanı Emin Adanur istifa etti!

Bursaspor ikinci Başkanı Emin Adanur, yaptığı yazılı açıklama ile görevinden istifa ettiğini söyledi. Adanur, göreve geldikleri 2'nci haftadan itibaren bazı kişilerin yönlendirmesiyle istifa seslerinin yükseldiğini ve giderek eleştrilerin boyutunun arttığını ifade etti. Kendisinin ve ailesinin yıpratıldığını belirten Adanur, açıklamasında 6 aylık icraatlarına da değindi. Kısa sürede yeşil-beyazlı kulübe maddi ve manevi büyük kazanımlar sağladıklarını anlatan Adanur şunları söyledi:

"Gelinen 6 aylık süreçte; Bursaspor Futbol Okullarımız tekrar kulüp bünyemize geçti ve aylık ciddi bir gelir elde etmeye başladı. Stadyum İsim hakkımız tarihinde ilk defa satıldı. Yine stadyum altı dükkânların kiralama işlemleri yapıldı. Transfer tahtası açıldı. Kurumlara olan borçlar kapatıldı. Büyük Bursaspor'un kıymetli emekçilerinin hakları ödendi. Amatör Branşlarda faaliyetler başladı. 3 yıllık görev süremizin 6'ncı ayına kadar, bugüne kadar olmamış tüm baskıları üzerimizde hissettik. Bu baskıları kuranların Bursaspor camiasına uzun yıllardır verdiği zararı hepimiz biliyoruz. Bursaspor çok büyük bir camiadır. Bize gelene kadar nice başarılar elde etmiştir ve bizden sonra da mutlaka edecektir. Fakat milyonlarca insanın gönül verdiği, yüzbinlerce insanın takip ettiği, onbinlerce insanın peşinden koştuğu ve binlerce insanın hayatı olan Bursaspor, birkaç kişinin egosu yüzünden bu duruma geldi. Vakıfköy'den Teksas'a, oradan da başkanlığa kadar gelen bu yolda şunu gördüm; Bursaspor bu şehirde bir avuç insan dışında hiç kimsenin umurunda değil ve hatta birçoğu tamamen kendi menfaatleri doğrultusunda hareket ediyorlar. Aksine kesinlikle inanmayın. Bizim görev süremizce bırakın maddi destek vermeyi, tek bir maça dahi gelmeyen, ben buradayım diye destek vermeyen şehrimizin dinamiklerini ve istifa etmem için elinden geleni yapanları Bursaspor'a sahip çıkmaya davet ediyorum."