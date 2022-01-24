Keçiören’den vurgun

Spor Toto 1. Lig'de Keçiörengücü, deplasmanda Adanaspor'u 1-0 mağlup etti. 28. dakikada Taşkın, ortaladı topa yükselen Uzodimma'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 59'da şutu dışarı atan Eren 71'de direğe nişanladı. 83'te Tetteh kaçırdı. 90'da Ackah direkt kırmızı kartla atıldı. 90+4'te Donkor'un kafa vuruşunu Metin kornere gönderdi.

MÜCADELE ETTİK

Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, Adanaspor galibiyeti sonrası, "Çok iyi mücadele ettik. Kümede kalma açısından çok iyi bir sonuç oldu" dedi. Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise "Çocukların istekli oynaması bizi sevindirdi" diye konuştu.