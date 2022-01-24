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Keçiören’den vurgun

Ankara ekibi, Adanaspor’u deplasmanda Uzodimma’nın 28. dakikada attığı golle yendi. Konuk ekipte Ackah 90. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2022 Pazartesi 06:50
Keçiören’den vurgun

Spor Toto 1. Lig'de Keçiörengücü, deplasmanda Adanaspor'u 1-0 mağlup etti. 28. dakikada Taşkın, ortaladı topa yükselen Uzodimma'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 59'da şutu dışarı atan Eren 71'de direğe nişanladı. 83'te Tetteh kaçırdı. 90'da Ackah direkt kırmızı kartla atıldı. 90+4'te Donkor'un kafa vuruşunu Metin kornere gönderdi.

MÜCADELE ETTİK
Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, Adanaspor galibiyeti sonrası, "Çok iyi mücadele ettik. Kümede kalma açısından çok iyi bir sonuç oldu" dedi. Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise "Çocukların istekli oynaması bizi sevindirdi" diye konuştu.

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