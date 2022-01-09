Kabustan rüyaya

Galatasaray'ı kupanın dışına iten Denizlispor, ligde ilk yarıyı 3-0 geride kapattığı maçta Bandırmaspor'u 4-3 yendi. Ligde üst sıralar için mücadele eden Bandırmaspor; Hakan Çinemre (kendi kalesine) Doğan Can Davas ve Kerim Avcı'nın golleriyle farkı açtı. Rehavete giren ev sahibi ekip ikinci devre ise hezimete uğradı.



İŞİ ÖMER BİTİRDİ



Denizlispor ikinci 45'te Oğuz Yılmaz'ın (48) golüyle başladı. Ardından İlhan Depe (51) ve Özer Özdemir ile skoru eşitledi. 90'da sahneye çıkan Ömer Şişmanoğlu ise zaferi getirdi. Düşme hattındaki Denizli, böylece 6 maç sonra galibiyetle tanıştı. Bandırmaspor ise geçen haftaki beraberliğin ardından dün de ağır bir darbe aldı.

'LİGDE KALACAĞIZ'



Denizlispor Yardımcı Antrenörü Volkan Kürşat Bekiroğlu galibiyetten dolayı tüm takımı kutladığını dile getirdi. 8 futbolcunun koronavirüse yakalandığını hatırlatan Bekiroğlu, "Galatasaray maçı gibi bugün de isteğimizi gösterdik. Biz nasipse bu lig de kalacağız, öyle hissediyorum. Umarım takımı ligde tutarız" dedi.



'BİZE YAKIŞMADI'



Bandırmaspor yardımcı antrenörü Ali Onur Cerrah, "Maalesef bizim kalitemize yakışmayan hatalar yaparak mağlup olduk. Hiçbir şey bitmiş değil" dedi. Cerrah, "Bir anda gardımız düştü, kalitemize yakışmayan hatalar yaparak mağlup olduk. Hiçbir şey bitmedi" diye konuştu.