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Samsunspor Boluspor: 1-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Samsunspor ve Boluspor karşı karşıya geldi. Mücadele, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Maçın golleri Samsunspor adına 22. dakikada Yasin Öztekin'den gelirken, Boluspor 26'da Bregu ile skoru eşitledi. Bu sonuçla Samsunspor 26 puanla 6. sırada yer aldı. Boluspor ise 21 puanla 11. sırada kendine yer buldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2021 Çarşamba 17:56
Samsunspor Boluspor: 1-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Samsunspor ile Boluspor, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İki takım, karşılıklı gollerle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Samsunspor'un golü 22. dakikada Yasin Öztekin'den gelirken, Boluspor'un golünü 26. dakikada Dejvi Bregu kaydetti.

Öte yandan ev sahibi takımda Yunus Emre Çift, mücadelenin 59. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Samsunspor bu sonuçla puanını 26'ya yükseltti. Boluspor ise puanını 21'e çıkardı.

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Samsunspor, 20 Aralık Pazartesi günü saat 17.30'da İstanbulspor deplasmanına konuk olacak. Boluspor ise 18 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da Ankaragücü'nü ağırlayacak.

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