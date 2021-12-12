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Timsah kaçamadı

Alaskarov ile öne geçen Bursaspor, Tabekou’nun golüne engel olamayınca 1 puanla yetindi... Seyircisini yine hüsrana uğrattı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 06:50
Timsah kaçamadı

Spor Toto 1. Lig'de umduğunu bulamayan Bursaspor, sahasında konuk ettiği Manisa Futbol Kulübü'ne de puan kaptırdı: 1-1. İç sahada sadece 3 kez galip gelebilen yeşil-beyazlılar, ilk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 52. dakikasında Namiq Alaskarov ile öne geçti. Golün pasını ise Belçikalı Massimo Brunu verdi.

DİREKLERE TAKILDI
Manisa temsilcisi bu gole 78'de Serge Tabekou ile karşılık vererek evine 1 puanla dönmeyi başardı: 1-1. Ev sahibi Bursaspor, 45+1'de Tim Matavz ile üst direğe, 45+2'de ise Elton Acolatse ile yan direğe takıldı. 16. haftaya aynı puanla peş peşe giren iki ekip, 90 dakika sonunda 1'er puanla yetindi: 1-1.

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