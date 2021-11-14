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Seriyi sürdüreceğiz!

Adanaspor’un hocası Karafırtınalar, milli arada eksikleri kapatacaklarını belirtti. Usta çalıştırıcı, galibiyetlere devam etmek istediklerini kaydetti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2021 Pazar 06:50
Seriyi sürdüreceğiz!

Milli araya Balıkesirspor galibiyetiyle giren Adanaspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, bu dönemde iyi çalışmalar yaparak eksikleri kapatıp sezona devam edeceklerini dile getirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, üst üste aldıkları zaferlerle öz güven kazandıklarının altını çizdi. Sait Karafırtınalar "Önce Altınordu, ardından Balıkesirspor galibiyetleriyle çıkış yakaladık. Amacımız milli arada eksikleri kapatarak daha iyi bir performans sergilemek ve galibiyet serimizi sürdürmek. Ara sonrası lidere karşı (Ankaragücü) oynayacağız. Kendi sahamızda kazanıp gücümüzü gösterirsek iddiamızı sağlamlaştırırız. Taraftarımızdan destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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