Ümraniyespor 2-1 Tuzlaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

TFF 1. Lig'in 11. haftasında lider Ümraniyespor, bir başka İstanbul ekibi Tuzlaspor'u ağırladı.
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.
Ümraniyespor'un ilk golünü 6. dakikada Idrissa Camara, Tuzlaspor'un golünü ise 16. dakikada Sedat Şentürk kaydetti.
İlk yarısı eşitlikle sonuçlanan mücadelede Ümraniyespor'a galibiyeti getiren gol 90+5'te Stefano Napoleoni'den geldi.
Bu sonucun ardından zirvedeki yerini sağlamlaştıran Ümraniye puanını 27'ye yükseltti. Ligde üst üste 3. yenilgisini alan Tuzlaspor ise 14 puanla 7. sırada yer aldı.