Bandırmaspor - Samsunspor: 2 - 0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig 11'nci haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, evinde Yılport Samsunspor'u 2-0 yendi.

18'inci dakikada Bandırmaspor'da Akabuze'nin ortasına kafayla vuran Doğancan mutlak gol şansını değerlendiremedi. Doğancan'ın sağ alt köşeye giden vuruşunu kaleci Aykut çizgi üstünden çıkarttı.

31'inci Bandırmaspor'da Akabueze'nin ara pasında ceza alanı içinde bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Landel mutlak gol şansını değerlendiremedi. Landel'in vuruşu yan ağlarda kaldı.

45+2'nci dakikada Bandırmaspor serbest atış kazandı. Topun başına geçen Akabueze yaklaşık 25 metreden sol ayağıyla harika bir vuruş yaparak kalecinin solundan topu ağlara gönderdi. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca Bandırmaspor soyunma odasına 1-0 galip girdi.

87'nci dakikada Keny Bandırmaspor'un 2'nci golünü kaydetti. Atılan ara pasta ceza alanı içinde topla buluşan Keny'nin dönerek vuruşunda top ağlarla buluştu. Karşılamada başka gol sesi çıkmayınca Bandırmaspor sahadan 2-0 galip ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada Akabueze'nin pasında Caner'in şutu savunmaya çarpıp kornere çıktı. Korner atışında Doğan Can'ın kafa vuruşunu kaleci Aykut kornere çeldi

29. dakikada kullanılan korner atışında Osman'ın kafa vuruşunda top kaleci Gökhan'da kaldı.

31. dakikada Akabueze'nin pasıyla Landel ceza sahasına girdi ve yaptığı vuruş yandan auta çıktı.

45+2. dakikada kazanılan serbest atışı 25 metreden kullanan Akabueze topu filelere yolladı. 1-0

88. dakikada Keny'nin Landel'in pasıyla ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 2-0

STAT: 17 Eylül

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Orkun Aktaş, Gökhan Memişoğlu

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Gökhan, Dos Santos, Lokman, Mulumba, Guide Koçer( Dk.66 Levent Ayçiçek) Keny, (Dk. 90+1 Bilal), Okan(Dk. 90+1 Kerim), Landel, Doğan Can( Dk. 82 Pucko), Akabueze( Dk.66 Mehmet) Caner,

YILPORT SAMSUNSPOR: Aykut, Barış, Mendes, Boli, Alaaddin, Yasin, Diomande (Dk. 28 Gökhan Karadeniz), Soner, Hasan( Dk.76 Mehmet Akyüz) Fofana (Dk. 60 Melih Okutan), Osman

GOLLER: Dk. 45+2 Akabueze, Dk. 87 Keny (Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 9 Hasan Kılıç, Dk. 15 Fofana, Dk. 45 Barış, Dk. 90+1 Osman (Samsunspor)

Dk. 45+3 Keny, Dk. 90 Mulumba (Bandırmaspor)