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Son dakika spor haberi: Mario Balotelli'nin kardeşi Enock Barwuah TFF 1. Lig'de ilk maçına çıktı!

Son dakika spor haberleri... Adana Demirspor forması giyen İtalyan golcü Mario Balotelli'nin, TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da forma giyen kardeşi Enock Barwuah, ilk resmi maçına Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2021 Perşembe 14:15
Son dakika spor haberi: Mario Balotelli'nin kardeşi Enock Barwuah TFF 1. Lig'de ilk maçına çıktı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, sezon başında Adana Demirspor'dan Mario Balotelli'nin kardeşi Enock Barwuah'ı kiralamıştı. Sezon başından itibaren takımla birlikte antrenmanlara çıkan 28 yaşındaki İtalyan santrfor, takımının bugüne kadar oynadığı 10 lig maçında da forma giyememişti.

Enock Barwuah, sarı-lacivertlilerin dün Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Karşıyaka ile oynadığı maçta ilk kez kadroda ve ilk 11'de yer aldı. 72 dakika boyunca sahada kalan İtalyan oyuncu, 65. dakikada rakip fileleri sarssa da faul gerekçesiyle attığı gol geçerli sayılmadı. Barwuah, 72. dakikada hafif bir sakatlık geçirerek yerini N'Diaye'ye bıraktı.

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