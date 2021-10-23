Haberler TFF 1.Lig Beypiliç Boluspor - Nasadoge Menemenspor: 1-0: | MAÇ SONUCU ÖZET

Beypiliç Boluspor - Nasadoge Menemenspor: 1-0: | MAÇ SONUCU ÖZET

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Boluspor ve Menemenspor karşı karşıya geldi. Mücadele, ev sahibi Boluspor'un son dakikalarda attığı golle 1-0 sona erdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2021 Cumartesi 23:01
Beypiliç Boluspor - Nasadoge Menemenspor: 1-0: | MAÇ SONUCU ÖZET

Beypiliç Boluspor, TFF 1'inci Lig'in 10'uncu haftasında kendi evinde Nasadoge Menemenspor'u 1-0 mağlup etti.

MAÇTAN NOTLAR
32'nci dakikada Menemenspor'un kullandığı serbest vuruşta Bolusporlu Ali Keten'in hatasında topla buluşan Rasheed kaleci ile karşı karşıya kaldı. Rasheed'in müsait pozisyondaki vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

59'uncu dakikada Menemenspor'un kullandığı köşe vuruşunda Ahmet'in kafa vuruşunda kaleci Selmani uçarak topu kornere çeldi.

89'uncu dakikada gelişen Boluspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Berk'in şutunda top ağlarla buluştu:1-0.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

SON DAKİKA