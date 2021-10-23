Beypiliç Boluspor - Nasadoge Menemenspor: 1-0: | MAÇ SONUCU ÖZET

Beypiliç Boluspor, TFF 1'inci Lig'in 10'uncu haftasında kendi evinde Nasadoge Menemenspor'u 1-0 mağlup etti.



MAÇTAN NOTLAR

32'nci dakikada Menemenspor'un kullandığı serbest vuruşta Bolusporlu Ali Keten'in hatasında topla buluşan Rasheed kaleci ile karşı karşıya kaldı. Rasheed'in müsait pozisyondaki vuruşunda top üstten dışarı çıktı.



59'uncu dakikada Menemenspor'un kullandığı köşe vuruşunda Ahmet'in kafa vuruşunda kaleci Selmani uçarak topu kornere çeldi.



89'uncu dakikada gelişen Boluspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Berk'in şutunda top ağlarla buluştu:1-0.



Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.