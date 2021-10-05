Ankaragücü'nün Derdiyok!

Sezonbaşından Ankaragücü'ne imza atan Eren Derdiyok, gollerine devam ediyor. Ligin ilk üç maçını boş geçen 33 yaşındaki forvet, ardından çıktığı beş karşılaşmada ise 7 kez ağları havalandırmayı başardı. İlk olarak G.Birliği ağlarına 1 gol bırakan Derdiyok, daha sonra sırasıyla İstanbulspor, Menemenspor, Bursaspor ve BB Erzurumspor ağlarını havalandırdı. Tecrübeli golcü, Bursaspor karşısında 3 gol atarken; diğer maçlarda 1'er kez gol sevinci yaşadı ve ligdeki krallığında zirveye çıktı. Ankaragücü, 18 puanla lider Ümraniye'nin ardından 2. sırada yer alıyor.