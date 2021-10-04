Haberler TFF 1.Lig Son dakika spor haberi: Manisa FK'da teknik direktör Serkan Özbalta dönemi sona erdi

Son dakika spor haberi: Manisa FK'da teknik direktör Serkan Özbalta dönemi sona erdi

Son dakika spor haberi: TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'da teknik direktör Serkan Özbalta dönemi sona erdi. Kulüpten yapılan açıklamada, yönetime istifasını sunan teknik direktör Özbalta'nın bu talebinin kabul edildiği bildirildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2021 Pazartesi 15:29
Son dakika spor haberi: Manisa FK'da teknik direktör Serkan Özbalta dönemi sona erdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'da yönetime istifasını sunan teknik direktör Serkan Özbalta'nın bu talebinin kabul edildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, İstanbul'da 3-2'lik mağlubiyetle sonuçlanan Eyüpspor maçının ardından teknik direktör Özbalta'nın yönetim kuruluna istifasını sunduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim kurulumuz yapmış olduğu değerlendirmede, Özbalta'nın istifasını kabul etmiştir. Geçen sezon kulübümüze şampiyonluk yaşatan Özbalta ve ekibine vermiş oldukları hizmetten dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

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