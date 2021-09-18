Eyüpspor - Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Eyüpspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 18 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

Eyüp Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadelede Bülent Birincioğlu düdük çalacak. Müsabaka TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.

Geride kalan 5 maçta 4 galibiyet elde eden Eyüpspor, topladığı 12 puanla haftaya ikinci sırada giriyor.

Üç maçını kazanan ve 9 puanı bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise altıncı sırada konumlanıyor.

Ligin ilk periyodunda hedefini Süper Lig olarak belirleyen iki ekibin mücadelesi nefesleri kesecek.