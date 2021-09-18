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Eyüpspor - Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Son dakika haberi... TFF 1. Lig'de heyecan 6. haftada devam ediyor. Açılış maçında Eyüpspor, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek. Peki, futbolsevelerin merakla beklediği Eyüpspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte Eyüpspor - BB Erzurumspor maçına dair bilmeniz gerekenler...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2021 Cumartesi 09:12
Eyüpspor - Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Eyüpspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 18 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

Eyüp Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadelede Bülent Birincioğlu düdük çalacak. Müsabaka TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.

Geride kalan 5 maçta 4 galibiyet elde eden Eyüpspor, topladığı 12 puanla haftaya ikinci sırada giriyor.

Üç maçını kazanan ve 9 puanı bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise altıncı sırada konumlanıyor.

Ligin ilk periyodunda hedefini Süper Lig olarak belirleyen iki ekibin mücadelesi nefesleri kesecek.

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