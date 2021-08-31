TFF 2. Lig ekibi Bayburt Özel İdare, şampiyonluğa oynayan bir kadro kurarken teknik heyetin en çok güvendiği isimlerden birisi de 21 yaşındaki orta saha Burak Bayram. Genç maestro, "Amacım ortaya koyacağım futbolla şampiyonluk sevinci yaşamak" dedi.
Altınordu düşüşte
Geçen sezon Süper Lig'i playoff finalinde kaçıran Altınordu, bu sezona kötü başladı. İstanbulspor'a 3-0 mağlup olan kırmızı- lacivertliler, 1 puanda kalarak düşme hattına geriledi. İzmir ekibi, kalesinde 7 gol gördü, 2 gol atabildi.
TFF 2. Lig ekibi Bayburt Özel İdare, şampiyonluğa oynayan bir kadro kurarken teknik heyetin en çok güvendiği isimlerden birisi de 21 yaşındaki orta saha Burak Bayram. Genç maestro, "Amacım ortaya koyacağım futbolla şampiyonluk sevinci yaşamak" dedi.