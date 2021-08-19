Haberler TFF 1.Lig Son dakika spor haberi: Bursaspor tarihinde ilk kez Erzurumspor'a karşı deplasmanda kazanmayı hedefliyor!

Son dakika spor haberi: Bursaspor tarihinde ilk kez Erzurumspor'a karşı deplasmanda kazanmayı hedefliyor!

Son dakika spor haberi: TFF 1. Lig'e istediği gibi başlayamayan Bursaspor, ligin ilk haftasında karşılaştığı Adanaspor ile 1-1 berabere kalarak sezona 1 puan ile başladı. Ligin ikinci haftasında Erzurumspor deplasmanına gidecek olan Bursaspor bu zamana kadar oynadığı hiçbir Erzurumspor deplasmanından galibiyetle ayrılamadı. Hazırlıklarına devam eden yeşil beyazlılar bu gidişatı durdurmak ve lige galibiyetle devam etmek istiyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 12:00
Son dakika spor haberi: Bursaspor tarihinde ilk kez Erzurumspor'a karşı deplasmanda kazanmayı hedefliyor!

TFF 1. Lig'de bu sene şampiyonluğu hedefleyen Bursaspor, pazartesi akşamı karşı karşıya geleceği Erzurumspor'u tarihinde ilk kez deplasmanda yenmenin planlarını yapıyor.

TFF 1. Lig'in 2. haftasında pazartesi akşamı saat 20.30'da Erzurumspor'la karşılaşacak olan Bursaspor'da hazırlıklar devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım rakibi ile tarihinde 7. kez karşı karşıya gelecek. Dikkat çeken olan ise oynanan 6 maçın Bursa'da oynanan 3 ayağını Bursaspor, Erzurum'dakileri ise Erzurumspor kazandı. Beraberliğin olmadığı rekabette yeşil-beyazlılar, tarihinde ilk kez zorlu deplasmandan puan veya puanlar çıkartmak istiyor.

SON DAKİKA