Kaplan Lige hazır

ADANASPOR, kadrosuna dahil ettiği yeni oyuncular ve teknik direktör Fırat Gül ile yeni sezona Süper Lig hedefiyle başlıyor. Geçen sezon istediği başarıyı yakalayamayan ve ligi 14. sırada tamamlayan Akdeniz ekibinde basın sözcüsü Erkin Doygun, yaz periyodunun kendileri için yoğun ve verimli geçtiğini söyledi.

DAHA TRANSFER YAPACAĞIZ

Sezona başlamadan takım olarak farklı bir oyun sistemine geçmeyi planladıklarını anlatan Doygun, şöyle konuştu: Kulüp olarak bu dönem 3'lü savunmayı deneyeceğiz. Bu sisteme uygun oyuncuları bulduk. Şu ana kadar düşündüğümüz birçok oyuncuyla anlaştık. Daha takviyeler olabilir. Bu noktada transferleri bitirdik diyemeyiz. Bu transferlerin asıl anlamı sahada belli olacak.