Horoz’da kritik hafta

TFF 1. Lig'de transfer yasağını kaldırmak için çalışmalarını sürdüren Denizlispor'da bu hafta olumlu gelişmeler yaşanabilir. Yönetim krizini atlatan Horozlar, Başkan Mehmet Uz önderliğinde yaklaşık 15 milyon liralık borcu hafta içerisinde ödeyerek transfer yasağını kaldırmak istiyor. Ege ekibinin transferde ilk hedefi de eski orta sahası İsmail Aissati. Denizlispor, eski futbolcusunu yeniden kadrosuna katmayı planlıyor. Yeşil-siyahlılarda 3 sezon forma giyen, geçen sezon devre arasında sözleşmesini feshederek Adana Demirspor'un yolunu tutan 32 yaşındaki Faslı orta sahanın, teklife sıcak baktığı belirtildi. Aissati geçen sezon Denizli'de 13 maçta oynadı.



Transfer yasağını kaldırmaya çalışan Denizlispor'da yeni yönetim, bu hafta içinde 15 milyon liralık borcu ödemek için kolları sıvadı.