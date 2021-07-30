Dadaş coştu

Erkan Sözeri'nin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren BB Erzurumspor, Alanyaspor forması giyen Emircan Altıntaş'la anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen mavi-beyazlılar, kulübüyle görüşmelerde son aşamaya geldi. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun onay vermesi halinde başarılı oyuncunun, gelecek sezon BB Erzurumspor'da foma giyeceği ifade edildi.

ÜMRANİYE'DE PARLADI

Beşiktaş altyapısında yetişen 26 yaşındaki sol kanat, daha sonra Kırıkhan, Sultanbeyli, Ümraniye, Alanya ve Adana Demir formaları giydi. 1.71 metre boyundaki oyuncunun, parladığı takım Ümraniye oldu. 2016-2020 yılları arasında İstanbul ekibinde oynayan Emircan, 103 maçta 31 gol ve 15 asistlik performans sergiledi. Daha sonra 750 bin euro'ya Alanya'ya transfer olan başarılı oyuncu, geçen sezon kiralık oynadığı Adana Demir'de şampiyon oldu.