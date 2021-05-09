Altay Bandırmaspor 4-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 34. ve son haftasındaki mücadelede Altay evinde Bandırmaspor'u konuk etti. Altay Alsancak Stadı'nda oynanan ve oldukça keyifli geçen mücadele, ev sahibi Altay'ın 4-3 üstünlüğüyle sona erdi.

Altay 7. dakikada Deniz ile 14. ve 20. dakikalarda Eren'in golleriyle 3 farkı yakaladı. Bandırmaspor'a geri dönüşü getiren isimler ise 33. dakikada Mehmet, 56. dakikada Doğan Can ve 67. dakikada Abdurrahim oldu. Altay'da 90+4. dakikada sahneye çıkan Ziya galibiyeti getiren isim oldu.

Öte yandan Altay'da 4. dakikada Deniz ve 47. dakikada Eren kullandıkları penaltı vuruşlarını değerlendiremedi.

Bu sonucun ardından Altay sezonu 63 puanla 5. sırada tamamladı. Günün bir diğer maçında da İstanbulspor deplasmanda Ankaraspor'u 2-0 mağlup etti ve sezona 64 puanla nokta koydu. Bandırmaspor ise sezonu 43 puanla bitirdi.

ALTAY PLAY-OFF'TA İSTANBULSPOR İLE EŞLEŞTİ

Mustafa Denizli yönetimindeki Altay, Süper Lig'e çıkacak son takımın belli olacağı play-off'ta İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.