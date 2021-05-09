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Altay 4-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'in 34. haftasında Altay sahasında 'u konuk etti. Gol düellosu şeklinde geçen mücadeleyi 4-3 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Altay'a galibiyeti getiren golleri , (2) ve Alkurt kaydetti. Bandırmaspor'un golleri , ve 'dan geldi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2021 Pazar 20:17
Altay Bandırmaspor 4-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'in 34. ve son haftasındaki mücadelede Altay evinde 'u konuk etti. 'nda oynanan ve oldukça keyifli geçen mücadele, ev sahibi Altay'ın 4-3 üstünlüğüyle sona erdi.

Altay 7. dakikada Deniz ile 14. ve 20. dakikalarda Eren'in golleriyle 3 farkı yakaladı. Bandırmaspor'a geri dönüşü getiren isimler ise 33. dakikada Mehmet, 56. dakikada ve 67. dakikada Abdurrahim oldu. Altay'da 90+4. dakikada sahneye çıkan galibiyeti getiren isim oldu.

Öte yandan Altay'da 4. dakikada Deniz ve 47. dakikada Eren kullandıkları penaltı vuruşlarını değerlendiremedi.

Bu sonucun ardından Altay sezonu 63 puanla 5. sırada tamamladı. Günün bir diğer maçında da deplasmanda 'u 2-0 mağlup etti ve sezona 64 puanla nokta koydu. Bandırmaspor ise sezonu 43 puanla bitirdi.

ALTAY PLAY-OFF'TA İSTANBULSPOR İLE EŞLEŞTİ
yönetimindeki Altay, 'e çıkacak son takımın belli olacağı play-off'ta İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

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