Haberler TFF 1.Lig Mustafa Denizli rüzgarı esti!

rüzgarı esti!

. Lig ekiplerinden 'ın başına, maaşının şehit ailelerine bağışlanması koşuluyla geçen Msutafa Denizli, efsanesi olduğu kulüple ilk maçından galip ayrıldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 13:45
Mustafa Denizli rüzgarı esti!

'inci Lig'de efsane futbolcusu 'nin teknik direktör olarak görev aldığı ilk maçta deplasmanda 'u 1-0 mağlup ederek bitime 1 hafta kala Play-Off'u garantileyen , umudunu yeniden tazeledi. Geçen hafta 'nün görevine son verilmesi ve deplasmanda alınan 2-0'lık mağlubiyeti sonrası yönetime tepki gösteren Altaylı taraftarlar, Mustafa Denizli'nin dümene geçmesiyle kenetlenerek şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı. Usta teknik adamın takımın başına geçmesiyle yönetim ve taraftarlar arasındaki buzlar da erimiş oldu.

Altay tarihine adını altın harflerle yazdıran teknik direktör Mustafa Denizli, "Benim içinde yetiştiğim bu büyük camia her şeye layık bir camia" mesajı verdi. 38 yıl sonra döndüğü ekibinin 18 yıllık Süper Lig özlemini sonlandırmak için kolları sıvayan tecrübeli çalıştırıcı, "Zor bir dönemdeyim ama inanan ve hedefine varmak isteyen bir takımımız var. Her geçen gün üzerine biraz daha koymalıyız. Bu potansiyeli olan bir takım. Ben de bütün potansiyelimi ortaya koymak mecburiyetinde olduğum bir çalışmadayım. Bundan sonra Play-Off'ta bizim rakibimiz kim olacak onu değerlendireceğiz" diye konuştu.

MUHTEMEL 4 RAKİBİ VAR
Süper Lig hedefine Play-Off birincisi olarak ulaşmak isteyen Altay'ın yarı final öncesi 4 muhtemel rakibi bulunuyor. Ligde 60 puanla 5'inci sırada yer alan siyah-beyazlılar, evinde oynayacağı maçından puan çıkarırsa 61 puanlı 4'üncü basamaktaki 'la eşleşecek. Altay kaybeder, ikili averajda kötü olduğu 57 puanlı galip gelirse, siyah-beyazlılar 6'ncı sıraya gerileyecek ve ilk 2 mücadelesi veren , ve takımları arasından son sırayı alıp şansını Play-Off'a bırakan ekiple rakip olacak.

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