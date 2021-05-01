Adana Demirspor-Balıkesirspor: 3-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

TFF 1. Lig'in 33. haftasında lider Adana Demirspor ile Aydeniz Et Balıkesirspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri ikinci yarıda Pa Dibba, Tayyip Talha Sanuç ve Yunus Akgün kaydetti.
Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 67'ye çıkardı. Mavi-lacivertli ekip gelecek hafta oynayacağı Menemenspor mücadelesini kazandığı takdirde adını Süper Lig'e yazdıracak. Puan cetvelinde ilk iki sırayı alan takım adını Süper Lig'e yazdıracak.