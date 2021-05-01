Haberler TFF 1.Lig Adana Demirspor-Balıkesirspor: 3-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

-: 3-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Son dakika spor haberi... . Lig'in 33. haftasında lider sahasında ağırladığı 'u 3-0 mağlup ederek kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 18:48 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 18:48
Adana Demirspor-Balıkesirspor: 3-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

. Lig'in 33. haftasında lider ile Aydeniz Et karşı karşıya geldi. 'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri ikinci yarıda , ve kaydetti.

Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 67'ye çıkardı. Mavi-lacivertli ekip gelecek hafta oynayacağı mücadelesini kazandığı takdirde adını 'e yazdıracak. Puan cetvelinde ilk iki sırayı alan takım adını Süper Lig'e yazdıracak.

SON DAKİKA