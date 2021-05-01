Samsunspor-Ankaraspor: 3-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Yılport Samsunspor, TFF 1.Lig'in 33. haftasında Ankaraspor'u konuk etti. Karadeniz ekibi, TRT SPOR'dan yayınlanan maçı 3-1 kazandı.

Samsunspor'a galibiyeti getiren goller 25. ve 73. dakikalarda Yasin Öztekin ve 64. dakikada Veli Çetin'den geldi. Ankaraspor'un maçtaki tek golünü 48. dakikada Darko Bodul kaydetti.

Bu sonuçla Samsunspor puanını 70 yaptı ve şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı.Ankaraspor geçen hafta TFF 1.Lig'e veda etmişti.

Samsunspor ligin son haftasında Adanaspor'a konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR



13'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Samsunsporlu Gökhan'ın sert şutunda top direğin yanından dışarı çıktı.



25'inci dakikada Nadir'in pasında topla buluşan Samsunsporlu Yasin, kaleci Osorio'yu geçerek topu ağlarla buluşturdu 1-0.



30'uncu dakikada ceza sahasına gelen ortayı ağlarla buluşturan Nadir'in golü hakemin ofsayt kararıyla iptal edildi.



49'uncu dakikada topla buluşan Ankarasporlu Bodul'un şutunda top ağlarla buluştu. 1-1.



64'üncü dakikada ceza sahasına gelen topa yükselen Veli'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1.



74'üncü dakikada Samsunsporlu İlyas Kubilay'ın uzaktan şutu ağlarla buluştu. 3-1.



Karşılaşma Samsunspor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.