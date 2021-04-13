Altınordu’da Ahmet Dereli sezonu kapattı

"ÇOK ÜZGÜNÜM"
Sakatlığının üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Ahmet Dereli, "Tedavime bugün kulüp doktorumuz Raşit Şimşek ve sağlık ekibinin programıyla başlanacak. En az dört ile altı hafta sonra takımla çalışmalarıma başlayacağım. Arkadaşlarımı bu zorlu dönemde yalnız bırakacağım için çok üzgünüm. Ancak çabuk toparlayan bir yapım var. Son maç da olsa sahaya çıkabilmek için büyük çabam olacak. Bugünkü Adana Demirspor maçında üzülerek tribünden destek olacağım. Bu süreçte arayan, soran, sağlık dileyen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.