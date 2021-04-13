Haberler TFF 1.Lig Altınordu’da Ahmet Dereli sezonu kapattı

’da sezonu kapattı

’nun başarılı santrforu , sol ayak bileğindeki bağlarında yırtık nedeniyle 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak. Son 5 haftası kalan . Lig’de Ahmet Dereli’nin forma giymesi beklenmiyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 13:08
Altınordu’da Ahmet Dereli sezonu kapattı
. Lig'in 29. haftasında 'ne konuk olan 'da maçın 8. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan 'nin sol ayak bileğinde yırtık tespit edilmişti. 28 yaşındaki oyuncunun tedavisinin 4 ila 6 hafta arasında süreceği öğrenildi.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"
Sakatlığının üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Ahmet Dereli, "Tedavime bugün kulüp doktorumuz ve sağlık ekibinin programıyla başlanacak. En az dört ile altı hafta sonra takımla çalışmalarıma başlayacağım. Arkadaşlarımı bu zorlu dönemde yalnız bırakacağım için çok üzgünüm. Ancak çabuk toparlayan bir yapım var. Son maç da olsa sahaya çıkabilmek için büyük çabam olacak. Bugünkü maçında üzülerek tribünden destek olacağım. Bu süreçte arayan, soran, sağlık dileyen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
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