Samsunspor ile Balıkesirspor 14. randevuya çıkıyor

Samsunspor ile Balıkesirspor daha önce resmi maçlarda 13 kez birbirlerine rakip oldu. Daha önce oynanan maçlarda 2 takım da birbirlerine karşı altışar galibiyet aldı. 1 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Samsun'da oynanan 6 karşılaşmada ise Samsunspor'un 5, Balıkesirspor'un da 1 galibiyeti bulunuyor.

Karşılaşma öncesinde Samsunspor 28 haftada 15 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 54 puanla zirve takibini sürdürdü. Bu karşılaşmalarda 44 gol aran Karadeniz temsilcisi, kendi kalesinde ise 26 gol gördü. Kırmızı-beyazlılar bu sezon kendi sahasında oynadığı 14 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Kırmızı-beyazlılar bu karşılaşmalarda 25 gol atıp, 14 gol yedi.

Balıkesirspor daha önce oynadığı 28 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 30 gol atan Marmara temsilcisi kendi kalesinde ise 40 gol gördü. Bu sezon deplasmanda 14 maça çıkan Balıkesirspor bu maçlarda 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 11 gol atan Balıkesirspor, kalesinde ise 20 gol gördü.

Samsunspor ile Balıkesirspor 10 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da 19 Mayıs Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.