Haberler TFF 1.Lig Samsunspor'da 4 hafta sonra alınan galibiyetin sevinci yaşanıyor

'da 4 hafta sonra alınan galibiyetin sevinci yaşanıyor

. Lig ekiplerinden 'un genel menajeri Aztopal, ligde 4 hafta sonra galibiyet aldıkları için sevinçli olduklarını söyledi. Aztopal, yaptığı açıklamada 'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirtti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 11:07
Samsunspor'da 4 hafta sonra alınan galibiyetin sevinci yaşanıyor

Futbolcuların maça çok iyi hazırlandıklarını vurgulayan Aztopal, "Oyuncularımızın fiziksel ve mental olarak nasıl iyi hazırlandığını maçın ilk yarısında gördük. İlk yarı yakaladığımız ve kaçırdığımız goller vardı. Belki bulduğumuz pozisyonları değerlendirebilsek maçı ilk yarıda bitirmiş olacaktık. Oyuncularımızın üzerinde 4 hafta üst üstte galip gelememe baskısı da vardı. Bu baskıya rağmen oyuncularımız sahada kazanmasını bildi." diye konuştu.

Aztopal, ligde son 6 haftaya girdiklerine işaret ederek, "Bundan sonra her maça final havasında çıkacağız. kendi göbeğini kendisi kesecek. Rakiplerimizin kendi aralarında önemli maçları var. Ligde matematik çok çabuk değişebilir. Ancak her ne şartla olursa olsun bizim kendi maçlarımızı kazanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Son üç haftada 5 kırmızı kart gördüklerini anımsatan Aztopal, hakemlerin 'a çok cömertçe kart çıkardığını ve bu konuda bonkör davranıldığı konusunda endişeleri olduğunu sözlerine ekledi.

ekibi, son dört maçında 'yle 1-1, 'yla da 0-0 berabere kalırken, ve 'a ise 2-0'lık skorlarla yenilmişti.

temsilcisi 4 hafta sonra galibiyeti ile ligde ikinciliğini korurken puanını ise 54'e çıkardı.

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