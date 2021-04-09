Haberler TFF 1.Lig Eskişehirspor 0-5 GZT Giresunspor

0-5 GZT

. Lig'in 29. haftasında lider deplasmanda, ligden düşmesi kesinleşen 'un konuğu oldu. Karşılaşma ekibinin 5-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 18:13
Eskişehirspor 0-5 GZT Giresunspor
. Lig'in 29. haftasında lider deplasmanda, ligden düşmesi kesinleşen 'un konuğu oldu. Karşılaşma ekibinin 5-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada 'ın ortasında topa iyi yükselen , kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

25. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan , güzel şutuyla farkı ikiye çıkardı. 0-2

43. dakikada 'nun sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağı önünde bulan Hayrullah, müsait pozisyondaki vuruşuyla takımının üçüncü golünü kaydetti. 0-3

67. dakikada 'nın ceza yayı üzerinden gönderdiği sert şutu, kaleci çıkardı.

71. dakikada 'nin yerden pasını iyi değerlendiren Balde, kalecinin soluna gönderdiği şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-4

88. dakikada ceza sahası dışından sol ayağıyla topa sert vuran , meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-5
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