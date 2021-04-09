Eskişehirspor 0-5 GZT Giresunspor

MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Kerem Kalafat'ın ortasında topa iyi yükselen Eren Tozlu, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
25. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Balde, güzel şutuyla farkı ikiye çıkardı. 0-2
43. dakikada Sergio'nun sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağı önünde bulan Hayrullah, müsait pozisyondaki vuruşuyla takımının üçüncü golünü kaydetti. 0-3
67. dakikada Diarra'nın ceza yayı üzerinden gönderdiği sert şutu, kaleci Mehmet çıkardı.
71. dakikada Traore'nin yerden pasını iyi değerlendiren Balde, kalecinin soluna gönderdiği şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-4
88. dakikada ceza sahası dışından sol ayağıyla topa sert vuran Himmet, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-5