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1. Lig'e VAR geliyor

, 2022-2023 sezonunda 'nın (VAR) 1. Lig maçlarında kullanılacağını duyurdu. Statlarda fiziki ve teknolojik altyapı çalışmaları, VAR, AVAR ve operatör kadroları gibi tüm konularda hazırlıkların eksiksiz olması için uygulamanın iki sezon sonra başlamasına karar verildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 06:45 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 06:50
TFF 1. Lig'e VAR geliyor

, 2022-2023 sezonunda 'nın (VAR) 1. Lig maçlarında kullanılacağını duyurdu. Statlarda fiziki ve teknolojik altyapı çalışmaları, VAR, AVAR ve operatör kadroları gibi tüm konularda hazırlıkların eksiksiz olması için uygulamanın iki sezon sonra başlamasına karar verildi. böylece iki ligde VAR uygulayan sayılı ülkeler arasına girecek.

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