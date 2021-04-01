TFF 1. Lig'e VAR geliyor

TFF, 2022-2023 sezonunda Video Hakem Uygulaması'nın (VAR) 1. Lig maçlarında kullanılacağını duyurdu. Statlarda fiziki ve teknolojik altyapı çalışmaları, VAR, AVAR ve operatör kadroları gibi tüm konularda hazırlıkların eksiksiz olması için uygulamanın iki sezon sonra başlamasına karar verildi. Türkiye böylece iki ligde VAR uygulayan sayılı ülkeler arasına girecek.